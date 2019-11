Kas tõesti jääb 174 F1 etapil startinud kogenud piloot järgmisel aastal lepinguta?

174 GP-starti teinud Hülknebergi koha Renault' tiimis võtab järgmisel hooajal prantslane Esteban Ocon, kes pärast 2018. aasta lõpus Racing Pointist lahkumist on tänavu täitnud Mercedese varusõitja rolli.

Viimastel nädalatel on Hülkenbergi järgmisteks võimalikeks tiimideks peetud Williamsit ja Alfa Romeot, kuid vähemalt esimese on ta enda jaoks kindlasti välistanud.

Williamsis algas 2010. aastal Hülkenbergi karjäär, kuid praegu tunneb ta, et pole suure ajalooga tiimi jaoks just "õige mees". "Ma arvan, et nad vajavad kedagi teist," ütles Hülkenberg ajakirjanikele Austinis, kus sõidetakse sel nädalavahetusel USA GP. "Ma pole nende jaoks õige sõitja ega õige mees. Ajastus pole meie kummagi jaoks lihtsalt õige. Kogu austusest meeskonna vastu ma arvan, et seda lihtsalt ei juhtu."

Seega jääb üle vaid Alfa Romeo. Kimi Räikkönenil on veel Itaalia tiimiga lepingut üks aasta järel. Lahtine on vaid teine sõitjakoht, millest hoiab praegu kinni Antonio Giovinazzi, kelle vorm on selgelt tõusuteel ning kelle kasuks räägib ka Ferrari toetus.

Küsimusele, millal ta tahab oma tuleviku selgeks saada, vastas Hülkenberg, et oleks seda meelsasti teinud juba kaks kuud tagasi. "Aga me oleme seal, kus me oleme. Ma ei saa midagi öelda. Ma ei seaks sellele kindlat kuupäeva," lisas ta.

32-aastane Hülkenberg on F1 sarjas ühe negatiivse rekordi omanik, olles kõige suurema arvu startide juures endiselt poodiumikohata piloot.