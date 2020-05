Kas tõesti? F1-sarjas võib näha peagi veel üht põnevat üleminekut

Sõitjateturul löödi kaardid sassi teisipäeval, kui selgus, et neljakordne maailmameister Sebastian Vettel lahkub hooaja järel Ferrarist. Kolmapäeval sai teoks veel kaks suurt üleminekut. McLarenis kihutanud Carlos Sainz juunior võtab uuest aastast üle Vetteli koha Ferraris ning Renault' ridadesse kuuluv Daniel Ricciardo siirdub omakorda McLarenisse.

Viimaste kuulduste kohaselt soovib Renault vabaks jäänud kohale tuua tagasi kogenud Alonso. F1 ajakirjaniku Ralf Bachi andmetel on hispaanlase naasmine peaaegu kindel, kõik on veel vormistamise küsimus. Briti ajalehe The Telegraph teatel on Renault huvitatud Alonso tagasitoomisest, sest ta oleks muu hulgas mentoriks Esteban Oconile (23), kes tänavu Ricciardo kõrval Renault'sse kuulub.

38-aastane Alonso lõpetas F1-karjääri 2018. aastal, kuid ta pole välistanud, et võib teatud tingimustel F1-karusselli naasta. Hispaanlane krooniti maailmameistriks aastatel 2005 ja 2006 just Renault' ridades.