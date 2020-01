Läinud aasta lõpp tõi rõõmustava sõnumi – Red Bulli noortetiimi liikme Vipsi karjäär jätkub ja eesmärk on endine, pääseda kuninglikku vormelisarja. Ent selleks on tarvis kokku saada superlitsentsi punktid. „Tuleb teha elu tulemus. Näidata vormel 1 tiimibossidele, et ma kuulun sinna. Tuleb kriitiline aasta,” sõnas Vips usutluses ERR-ile.