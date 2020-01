Kas mõeldes Jüri Vipsile? Red Bulli boss tahab muutust superlitsentsi süsteemis

Super Formula võistlusnädalavahetus koosneb ühest tunniajasest vabatreeningust, kolmeosalisest kvalifikatsioonist, pooletunnisest soojendussõidust ja põhisõidust, mille pikkus peab olema vähemalt 250 km. Esimest korda hakkab Vips sõitma sarjas, kus tehakse sõidu ajal ka boksipeatusi. Hooaeg algab 5. aprillil ja lõpeb 15. novembril. Enne algavat hooaega on kavas veel neli testipäeva.

Nüüd märkis Red Bulli noorteprogrammi boss Helmut Marko, et superlitsentsi süsteem vajaks korrastamist. Nimelt on tema arvates paljude jaoks üsnagi keeruline vajalike punktide kogumine.

„Loodan, et Rahvusvaheline Autoliit FIA vaatab selle süsteemi üle, kuna paljudel meestel on vajalikud 40 punkti koos, kuid neil puudub potentsiaal vormel-1 sarjas sõitmiseks,“ rääkis Marko Motorsport-Total.com'ile. „Samas on palju talendikaid sõitjaid, kellel on vajalik kiirus, kuid neil ei ole punkte.“

Millised plaanid Markol Vipsi jaoks kaugemas tulevikus on, pole Vipsi abimehe Marko Asmeri sõnul jutuks tulnud. Seega ei osanud ta vastata, kas Vipsil on lootust rooli pääseda mõnel F1 vabatreeningul või alustuseks üldse F1 testisõidul või mis juhtub, kui Vips tõestab end Jaapani karmis konkurentsis kiire mehena, ütleme, et saab näiteks kolmanda koha, kuid litsentsipunktidest jääb ikka 5 silma puudu. Ta ei välistanud, et Vips paralleelselt Super Formulaga veel mõnda sarja sõidab või punkte hooaja järel mõnda talvesarja koguma läheb.