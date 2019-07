Kas Jüri Vips saab võimaluse vormel 1 sarjas? Mika Salo: Red Bull mõtleb ühe noormehe peale

Vips sõidab sel hooajal vormel 3 sarjas Red Bulli noortesüsteemi võistkonna Hitechi ridades ning hoiab seal kokkuvõttes kolmandat kohta. Omal ajal eestlast Red Bullile tutvustanud Mika Salo avaldas nüüd, et eestlane võib tõesti vormel 1 sarjas peagi võimaluse saada.

„Me kohtusime esimest korda umbes kaks aasta tagasi. Nägin tema arengut ja seda, et ta on hea, juba tema vormel 4 sarja päevil. Küsisin Marko Asmerilt, kas ta vajaks abi, ja leppisime kokku, et hakkame koostööd tegema. Pärast Jüri suurepärast eelmist hooaega tutvustasin ma teda Red Bullile. See protsess on tema jaoks kulgenud väga hästi. Red Bull on temaga väga rahul. Nüüd peab ta end lihtsalt heast küljest näitama,“ rääkis Salo maikuus Eesti Päevalehele koostöö algusest.

„Ta on hea sõitja. Kui ta jätkab samasuguse hooga, siis võib ta peagi suure võimaluse saada,“ tunnistas Salo nüüd Ilta-Sanomate veergudel.

Salo sõnul võib see kõik juhtuda juba järgmisel hooajal. „Kunagi ei tea. Oleks tore seal jälle mõnda uustulnukat näha,“ lisas ta.

52-aastane soomlane on vormel 1 maailma telgitagustega hästi kursis ning avaldas, et ringi on liikumas kõmu, mille kohaselt on Red Bull ühte noorpilooti väga palju aega investeerimas. Antud mees on saanud võimaluse juba ka vormelisimulaatoris.

„Red Bullil on üks mees, kelle peale nad mõtlevad. Ma ei saa sellest rohkem rääkida. Tean, et nad teevad kõvasti tööd vähemalt ühe noormehe treenimisel,“ lisas Salo.