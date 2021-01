Karmi avarii üle elanud Grosjean: juhtunu ajab mind siiani nutma

Grosjean põrkas Bahreinis pärast kolmandat kurvi kergelt kokku Daniil Kvjatiga ja lendas vastu barjääri. Prantslase auto murdus pooleks, kusjuures Grosjeaniga mehitatud esiosa läks suure leegiga põlema. Vormelisõitja suutis ennast põlevast kokpitist vabastada ja hüppas leekidest välja, saades põletushaavu.

Grosjeani sõnul vaevavad teda eelkõige tema lähedaste läbi elatud kannatused. Prantslase abikaasa Marion, nende kolm last, vanemad ja sõbrad olid pärast avarii toimumist teadmatuses, kas Grosjean jäi ellu või mitte. Pigem tundus, et mitte.

"Nad arvasid kaks minutit ja 43 sekundit, et nende abikaasa, nende isa on surnud. Nutan endiselt, et tekitasin inimestele selliseid kannatusi," vahendas Grosjeani sõnu Sport.de.

Grosjeani seitsmeaastane poeg Sacha kartis vaatepilti nähes, et isa tuleb koju üleni põlenuna ja mustana. Kaks aastat noorem poeg Simon usub, et isa näol on nüüd tegu superkangelasega.

"Simon on veendunud, et olen imeinimene ja et suudan lennata. Ta ei mõista, et suutsin autost välja ronida. Ta usub, et lendasin sealt välja," selgitas Grosjean.