Karm karistus: vormel-1 meeskond sai trahvi ja kaotab MM-sarjas 15 punkti

Renault meeskond esitas juulikuus Racing Point vastu kolm protesti, väites, et nende autod on koopiad eelmise aasta Mercedese vormelitest.

FIA tehnikaosakonna uurimine selgitas nüüd välja, et Racing Pointi masinate tagumiste pidurite õhukanalite disain ei vasta reeglitele, sest see on täpne koopia Mercedese mulluse hooaja masinast.

Kuigi Racing Pointi tiimil oli lubatud kopeerida Mercedese meeskonna esipidurite detaile, kuna nad kasutasid neid ka 2019. aastal, rikkusid nad reegleid, kui kopeerisid Mercedese tiimi tagumisi pidureid.

Karistus kukutas Racing Pointi meeskondlikus arvestuses viiendalt kohalt kuuendaks. Neil on nelja etapiga kogutud 27 punkti. Ülikindel liider on Mercedes, kellel on 146 punkti.

Vormel-1 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Silverstone`i etapiga.