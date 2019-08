Kaks korda peatatud Belgia GP kvalifikatsiooni võitis Leclerc, Red Bulli debütant alles 14.

Leclerci kõrvalt stardib homme kell 16.10 algavale põhisõidule tema tiimikaaslane Sebastian Vettel (+0,748). Kolmandal vabatreeningul seina sõitnud Lewis Hamilton (Mercedes) sai kolmanda koha (+0,763). Neljas oli soomlane Valtteri Bottas (Mercedes; +0,896).

"Kolmas vabatreening oli minu jaoks kohutav, aga kutid garaažis annavad endast alati sada protsenti ning ma olen neile tänulik, et nad mu tagasi rajale saatsid. Ferrari on täna teinud suurepärast tööd, aga ma loodan, et me anname neile homme kõva lahingu," ütles viiekordne maailmameister ja MM-sarja liider Hamilton.

Bottasele järgnesid ja esikümnesse mahtusid veel Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Renault), Nico Hülkenberg (Renault), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Sergio Perez (Racing Point) ja Kevin Magnussen (Haas).

Vahetult enne Belgia GP-d Toro Rossost Red Bulli põhitiimi ülendatud Alexander Albon piirdus kvalifikatsiooni teise sessiooniga ja platseerus 14. kohale.

Kohtunikud olid sunnitud ajasõidu suisa kahel korral katkestama. Kohe kvalifikatsiooni alguses süttis põlema Robert Kubica (Williams) auto mootor ning 43 sekundit enne esimese sessiooni lõppu olid rajajulgestajad tulekustutitega Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) kallal.

MM-i punktiseis: 1. Hamilton 250, 2. Bottas 188, 3. Verstappen 181, 4. Vettel 156, 5. Leclerc 132, 6. Gasly 63.

Kvalifikatsiooni tulemused: