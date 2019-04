Kahekordne maailmameister Fernando Alonso avaldas tingimuse, mille puhul ta oleks nõus vormel-1 sarja naasma

Alles teisipäeval testis Alonso Bahreinis McLareni meeskonna tänavuse hooaja masinat. "Meeskond on igas aspektis edasi arenenud," sõnas karjääri viimased neli hooaega McLarenis veetnud Alonso. "Mootor on samuti parem. Usun, et F1 keskmike tiimide hulgas võib McLaren esikoha võtta."

Alonso eitas siiski, et on valmis praegu vormel-1 karusselli naasma. "Saavutasin kõik, millest unistasin ja mul pole ühtegi kahetsust. Kui ma naasen kunagi, milles ma kahtlen, sest tegin kindla otsuse selle osa oma karjäärist lõpetada, siis ainult juhul, kui mul on võimalik MM-tiitli nimel võidelda."

"Ükski sõitja ei keelduks võimalusest võidelda tiitli nimel. Kuuenda-seitsmenda või isegi neljanda koha eest sõitmine mulle huvi ei paku."