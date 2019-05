52-aastane Salo, kel on aastatest 1994–2002 seljataga üle saja vormel 1 GP-stardi, töötab tänapäeval rahvusvahelise autoliidu FIA kohtunikuna, olles enda sõnutsi üks õigusemõistjaid, kes püüab sõitjaid säästa rumalatest karistustest.

Tallinnas resideeriv soomlane on mänginud olulist rolli ka 18-aastase Jüri Vipsi karjääris. Ta rõhutab, et eile Barcelonas alanud hooajal on Vipsi jaoks oluline tähtsus. Kui see õnnestub, võib talle avaneda uks unistuste sarja F1. „Jüril on kõik võimalused olemas. See on tema jaoks väga tähtis aasta,” kinnitab Salo.