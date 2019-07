Jüri Vipsi peetakse tõsiseks kandidaadiks 2020. aasta F1 tiimi Toro Rosso sõitjakohale

Artiklis tuuakse välja Vipsi debüütvõit läinud nädalavahetusel Austrias Red Bull Ringil ning tõsiasi, et Red Bull pani maikuus käpa peale ka Patricio O'Wardile, IndyCar sarja kogemusega mehhiklasele, kes võtab üle britist Dan Ticktumist (visati Red Bulli noorteprogrammist välja eelmisel nädalal - G.L.) vabaks jääva koha Jaapani Super Formula sarjas ning sai juba Austria GP-l istuda MP Motorspordi tiimi F2 autosse, kus ta Pirelli rehvidega sinasõbraks ei saanud ning sõitudes 19. ja 14. kohaga leppis.

Vipsilt küsiti Austrias, kui oluline see võit talle viimaste O'Wardi uudiste valguses oli. "Loomulikult on kõik see minu karjääri jaoks oluline, aga lõppude lõpuks otsutab neid asju Helmut (Helmut Marko - Red Bulli noortetiimi pealik)," vastas eestlane.

"Ma ei tea sellest O'Wardist väga palju, sest ma pole Ameerika sarju nii pingsalt jälginud, aga ma kuulsin, et ta on väga kiire sõijta. Kõik sõltub ülejäänud hooajast ning sellest, kuidas Gaslyl, Kvjatil ja [Alexander] Albonil läheb. Faktoreid on palju."

Autosport toob välja, et Vipsil on nüüd ülejäänud hooajal võimalus oma kiirust ja küpsust tõestada, kuid just küpsuse osas nähakse temas viimase kahe aasta jooksul kõige suuremat arengut.

"Ta on vabalt viie parima - ilmselt kolme parima - sõitja seas F3-s, nagu ta oli seda ka Euroopa F3 sarjas eelmisel aastal. Kuid kummalgi aastal pole tal olnud parimat masinat, sest see koht on mõlemas sarjas kuulunud Premale," lisatakse artiklis.

Ühtlasi märgitakse, et Vips oleks järgmisel aastal sama vana, 19, nagu Kvjat oma F1 debüüthooajal, mis tähendab, et tema F1 pääsemine poleks just maailma kõige suurem üllatus.

Mehhiklase O'Wardi miinuseks peetakse liiga väikest kogemust F1 ringradadel ning segadust superlitsentsi punktidega. Hinnanguliselt peaks tal praegu koos olema vaid 15 puntki ning isegi kõige parema tahtmise juures ei paista, et ta tänavuse hooajaga 40 punkti täis saaks. Tõenäoliseks peetakse - juhul, kui Helmut Markol temaga tõsine F1 plaan on - O'Wardi jätkamist järgmisel hooajal veel mõnes madalamas sarjas.

Teiste võimalike kandidaatidena Toro Rosso piloodikohale on välja toodud 25-aastane jaapanlane Nobuharu Matsushita (hoiab F2 sarjas 8. kohta, võitis Austria GP esimese sõidu - toim) ning tema 30-aastane kaasmaalane Naoki Yamamoto (Super Formula 2013 ja 2018 sarja võitja ning hetkeliider, Super GT sarjas hetkel 11. koht - toim). Esimesel on koos vaid 10 superlitsentsti punkti, teine võiks juba kasvõi homne päev F1 etapil starti minna.

Kumbki neist aga Red Bulli noortesüsteemi ei kuulu ning kuigi Yamamoto klassi hinnatakse kõrgelt, pole ta kunagi väljaspool Jaapanit asuvatel radadel sõitnud.