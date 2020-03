Jüri Vipsi hooaja algus lükkub veelgi edasi

Juba varasemalt oli hooaja kaks esimest võidusõitu teadmata ajaks edasi lükatud. Seejärel loodeti sarjaga alustada 15. - 17. maini toimuma pidanud Autopolise GP-ga, ent viimase aja koroonaviiruse juhtumite arvu tõus tõmbas sellele plaanile kriipsu peale.

Praeguse seisuga peaks hooaeg algama 21. juunil toimuva Sporstland Sugo ringraja etapiga. Mõistagi on ka selle kohal küsimärgid.

Team Mugeni ridadesse kuuluv Vips sai möödunud nädalal osaleda Fuji ringrajal toimunud testisõitudel. Kui Vipsi mentor Marko Asmer tuli seejärel Eestisse, siis Vips ise jäi Jaapanisse.

Jaapanis on teisipäevase seisuga tuvastatud 1953 koroonaviirusesse nakatunut. Elu on viiruse tõttu jätnud 56 inimest, paranenuid on sellest 424.