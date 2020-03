Jüri Vipsi bossi uskumatu idee koroonalaagrist: praegu oleks sõitjatel parim aeg haigestumiseks

"Meil on neli F1 sõitjat (Max Verstappen, Alex Albon, Pierre Gasly ja Daniil Kvjat) ning kaheksa kuni kümme juuniorit. Idee oli organiseerida laager, kus saaksime koos vaimselt ja füüsiliselt sellest ajast üle olla," sõnas noorteprogrammi juht Marko, kuhu teatavasti kuulub ka tänavu Jaapani Super Formula sarjas osalev Jüri Vips.

"See oleks ühtlasi ideaalne aeg sõitjatel nakatumiseks. Nad on kõik tugevad noored mehed, kes on hea tervisega," arutles austerlane. "Sel juhul oleksid nad ette valmistunud väga keeruliseks hooajaks, kui see ükskord algab."

Marko avaldas, et teistele Red Bulli juhtidele tal ideed maha müüa ei õnnestunud. "Ütleme nii, et seda ei võetud kõige paremini vastu."

Austerlane tunnistas, et on nüüdseks oma fookust muutnud ja praegu on sõitjatel parim võimalus panna rõhku füüsilise vormi parandamisele. "Nüüd on ideaalne aeg trenni tegemiseks. Hooaja keskel seda võimalust pole."

