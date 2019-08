Jüri Vips talle Toro Rosso kohta ennustavast Autospordi artiklist: ma ei tea midagi rohkemat

Sel nädalavahetusel peetakse kuues F3 etapp Belgias Spa ringrajal, kus Vips eelmisel aastal Euroopa F3 sarjas napilt poodiumikohata jäi (kohad: 6., katkestamine, 4.).

"Ei ütleks, et mul seal väga head mälestused oleks. Võitlesin eelmisel aastal ikkagi võidu peale. Head mälestused selles mõttes, et kiirus oli hea ja rada mulle üldiselt sobib," ütles Vips, võrreldes Spa ringrada nõudlikuse poolest Silverstone'i ja Hungaroringiga, kus peeti viimased kaks F3 etappi. "Kiiretes kurvides on ajavahed kerged tekkima. Lihtne on seal nii aega kaotada kui ka võita. Hea autoga saab sõitja seal päris suure vahe teha."

Hetkel pole Vipsil aga vähimatki aimu, kuidas Hitech GP tiimi autod Spa ringrajale sobivad ja kui kiired konkurentidega võrreldes on. "Ei oska öelda. Kvalifikatsioonis näeb. Muudame seadistust iga sessiooni järel, sest rajaolud muutuvad pidevalt. Meeskond on viimased paar etappi head tööd teinud, seega arvan, et meil peaks ka Belgias hästi minema. Ei näe põhjust, miks see nii ei võiks olla," sõnas ta.

F3 hooaja punktiseisule mõtlemisega Vips end veel liigselt ei koorma. Venelasel Robert Schwartzmanil (Prema) on liidrina koos 124 silma, eestlasel 112. Kolmas on indialane Jehan Daruvala (Prema) 104 punktiga. Ühelt etapilt on võimalik maksimaalselt teenida 48 punkti, kuid pühapäevase teise sõidu (nimetatakse ka sprindisõiduks, sest punkte jagatakse vähem - toim) TOP 8 jaoks ümber pööratud stardijärjestuse tõttu pole kellelgi veel õnnestunud täiuslikku tulemust teha.