Jüri Vips sõidab F2 etappi ilmselt ka Sotšis, Jaapani viisat endiselt pole

Vips on viimased kolm F2 etappi asendanud DAMS-i meeskonnas indoneeslast Sean Gelaeli, kes vigastas augusti keskel Barcelona võidusõidus selga.

Red Bulli plaanide kohaselt pidanuks Vips sel aastal sõitma Jaapanis Super Formula sarja, kuid eestlane ei saa koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu tõusva päikese maale rännata. Ta alustas hooaega Formula Regional Euroopa meistrisarjas KIC Motorsporti ridades, kuid Soome meeskond ei olnud seal piisavalt konkurentsivõimeline. Formula Scoutile ütles Vips, et tõenäoliselt ta seal enam ei jätka.

"Ma arvan, et Sotši (F2) on iga päevaga üha tõenäolisem," ütles Vips. "Ei tundu hetkel, et ma saaksin teiseks etapiks Jaapanisse minna. See on samal ajal Sotši etapiga, seega tundub, et ma lähen Sotši. Bahrein (järgmine F2 etapp novembris - toim) on vähem tõenäolisem, aga eks näis. Sõltub, kuidas Seani taastumine läheb."

Vips rääkis, et Jaapanisse lendamiseks vajaliku viisaga on teda püüdnud abistada ka Eesti valitsus. "Üritame endiselt - ka praegu, kui me siin räägime - Jaapanisse pääseda. Probleem on selles, et Jaapan ei väljasta alates märtsi lõpust viisasid. Seega me võtsime ühendust Eesti valitsusega, kontakteerusime kõigiga, kellega võimalik ning üritasime saada mingisugust eriluba, aga me pole selles siiani õnnestunud," jätkas Vips.

"Aga tõesti, suured tänud Eesti valitsusele, sest nad kirjutasid Jaapanile väga tugeva ja ilusa kirja, kuid ikkagi, viisaks sellest ei piisanud. Üritame veel edasi. See on number üks sari, mida ma peaks sel aastal tegema, aga kui ma seda sõita ei saa, siis jätkab F2-s nii kaua, kui lubatakse, nii kaua kuni Sean taastub."