Jüri Vips sai tiimijuhilt kiita: mul on tunne, et sellest noorest talendist on midagi tulemas

Kvalifikatsioonis 19. aega näidanud Vips lõpetas pühapäevase sõidu 18. positsioonil. Esikoha võttis eestlase tiimikaaslane Tomoki Nojiri.

Mugeni meeskonna boss Shinji Nakano ei olnud Vipsi kiitmisega kitsi. "Arvestades, et tema esimene sõit Super Formula sarja autos toimus Suzukas, mis on sarja kõige raskem rada, oli Jüri heal tasemel. Meie andmed näitavad, kui palju tema tulemused paranesid alates kvalifikatsioonist. Teadsime, et ta on selliste võimetega sõitja, ta ei teinud ühtegi viga. Mul on tunne, et sellest noorest talendist on midagi tulemas," sõnas Nakano, vahendab Motorsport.com.

Vips kirjutas võistluse järel sotsiaalmeedias: "Nautisin väga oma debüüti. Õppisin palju ja muutusin iga sessiooniga paremaks, mis tegelikult oligi ka eesmärk. Suur aitäh Mugeni meeskonnale ja Red Bullile selle võimaluse eest! Loodan varsti Jaapanis tagasi olla."