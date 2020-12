Jüri Vips saab 2022. aastal F1-s võimaluse? Helmut Marko: Vips ja Lawson on meie kaks tippsõitjat

Teatavasti edutas Red Bulli noorteprogramm järgmiseks aastaks kuningliku vormelisarja jaapanlase Yuki Tsunoda, kes sai tänavu F2-sarjas üldarvestuses kolmanda koha. Tsunodale teeb Red Bulli sõsartiimis AlphaTauris ruumi venelane Daniil Kvjat, keda tuleval aastal sarjas ei näe. Tsunoda tiimikaaslasena jätkab AlphaTauris Pierre Gasly.

Red Bullis sõidavad uuel hooajal hollandlane Max Verstappen ning hiljuti tiimiga liitunud Sergio Perez. Mehhiklane tegi tänavu karjääri parima hooaja, saades kokkuvõttes neljanda koha.

Perez on üle aastate esimene piloot, kes saab Red Bullis võimaluse, kuigi pole nende noorteprogrammist pärit. "Pole häbi tunnistada, et esmakordselt pärast 2010. aastat me ei toonud sarja kaht juuniorit. Üks on meil Tsunoda näol olemas," rääkis austerlane väljaandele Motorsport-Total.

"Jüri Vips sõitis tänavu Jaapanis. Tal oli ka üks F1-test, kuid suurema osa aastast veetis ta Jaapani ja Euroopa vahel olevate reisipiirangute tõttu karantiinis. Lühidalt öeldes polnud meil kedagi, keda Red Bulli edutada. Me ei soovinud ohustada meie eesmärki, milleks on MM-tiitel," selgitas Marko otsust tuua võistkonda Perez.

Noorte sõitjate tuleviku eest otsustav Marko tõdes, et kuigi uuel hooajal saab sarjas võimaluse kahe juuniori asemel vaid üks, siis tulevikus see nende poliitikat ei mõjuta. "Meil on kaks noort tippsõitjat: Jüri Vips ja Liam Lawson," sõnas Marko kahe sõitja kohta, kes tuleval hooajal hakkavad tõenäoliselt sõitma koos F2-s Prema tiimis.

"Lisaks on meil Jehun Deruvala, kes võitis viimase etapi (F2-s). Samuti on meil üks väga tugev ameeriklane, kes hakkab 2021. aastal sõitma F3-sarjas. Ükski teine tiim pole suutnud noori talente niimoodi aidata," lisas Marko.

Vips sai tänavu novembris FIA-lt kätte F1 superlitsentsi. Detsembri keskel osales ta Abu Dhabis F1 noorte sõitjate testil, kus ta näitas kokkuvõttes kuuendat aega. „Olen selles aastas natuke pettunud. Saime küll superlitsentsi, mis on väga positiivne, aga kahju, et Jaapanisse sisse ei saanud. Muidu võinuks ma järgmisel aastal F1-s olla. Pean veel kahjuks ühe aasta ootama, aga loomulikult ka järgmisel aastal F2-s hea hooaja tegema. Nukker seis, aga Abu Dhabi test oli täitsa hea jõulukink!" rääkis ta testi järel Delfile.