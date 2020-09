Jüri Vips: oli väga keeruline nädalavahetus. Loodan tulevikus veel F2-sarjas sõita

Laupäevane F2 etapi põhisõit lõppes 11. kohalt startinud Vipsi jaoks juba teises kurvis, kui ta sattus avariisse. Tänases sprindisõidus jõudis Vips läbida kõigest viis ringi, kui sõit Luca Ghiotto ja Jake Aitkeni karmi avarii tõttu peatati. Vipsile läks seega kirja 18. koht.

"See oli väga keeruline nädalavahetus. Mul ei õnnestunud üldse ringe kirja saada," rääkis eestlane DAMS-i võistkonna kodulehe vahendusel. "Meil oli kvalifikatsioonis raskusi ning ma ei suutnud rehvides piisavalt temperatuuri üles saada. Meeskond töötas kõvasti, et probleeme lahendada, kuid põhisõidus langesin välja, millest on kahju."

"Meil oleks olnud võimalus teenida mõned punktid ja teha üks positiviine nädalavahetus, kui poleks esimese sõidu avariid olnu," jätkas Vips." Tahan tänada DAMS-i võimaluse eest kihutada F2-s neljal etapil. Nautisin seda väga ja loodan, et saan tulevikus taas meeskonnaga ühineda."

Mis tulevik Vipsi jaoks toob, pole veel selge. Mäletatavasti pidi Vips kihutama algselt Jaapani Super Formula sarjas, kuid koroonapandeemia lõi need plaanid pea peale. F2-s sai ta võimaluse DAMS-i piloodi Sean Gelaeli seljavigastuse tõttu.

Lisaks F2-sarjale on ta tänavu osalenud Formula Regional European Championship sarjas, kus ta sai kirja kuus sõitu.