Jüri Vips: minu ainuke eesmärk on pääseda vormel ühte!

Vips tunnistas, et kuigi teda juba sel aastal tugevalt F1-e siirdumisega seostati, poleks ta nii suureks sammuks veel valmis olnud, isegi kui vormel 3 sarjas õnnestunuks esikolmikus lõpetada ja F1-s startimiseks vajalikud litsentsipunktid koguda.

"Jutud käisid, aga midagi väga tõsist ei olnud. Kui järgmine hooaeg väga hästi läheb, siis on uuesti võimalus. Sel aastal olekski natuke vara olnud. Ma ei tea, kas ma oleksin selleks täiesti valmis olnud," sõnas Vips.

Küsimusele, kas ta F1 pääsemisele mõeldes närveerib, vastas Vips: "Väga ei närveeri sellepärast. Olen alati nii mõelnud, et annan endast parima ja juhtub, mis juhtub. Õnneks on tänapäeval ka väljaspool F1-e sarju, kus saab head elatist teenida. Aga ma püüan ikka F1-e pääseda. See on hetkel mu ainuke eesmärk."

Vips sõidab järgmisel aastal suure tõenäosusega Jaapani sarjas Super Formula, kus ta selle hooaja lõpus ühe etapi kaasa tegi ning mille testisõitudel ta Team Mugeni autoga detsembri alguses osales. Ametlik teade Vipsi edasise karjääri kohta peaks tulema uue aasta alguses.