Jüri Vips jätkab Jaapanis tööd, Marko Asmer tuleb viimasel hetkel kodumaale

Team Mugeni ridadesse kuuluv Vips sai Fuji ringrajal teste teha teisipäeval ja kolmapäeval. "Test oli väga positiivne. Prooviti erinevaid programme, nagu testimistel ikka. Tänase päeva teine pool oli eriti positiivne. Jüri tiim keskendus täna rohkem pikkade võistlussõitude simuleerimisele, teised sõitsid lõpus, kui rajatingimused olid paremad ja temperatuur langenud, uute rehvidega kiireid kvalifikatsiooniringe," rääkis Vipsi mentor Marko Asmer.

Vips jääb veel Jaapanisse, sest järgmisel nädalal on lubatud ära pidada ka kahepäevane testimine Suzukas. Asmer ise tuleb kodumaale: "Homme tuleb Tokyost Helsingisse viimane lend, pärast seda ühendus katkestatakse. Näis, kas õnnestub koju tulla. Jüri peab siia jääma, sest me ei saa riskida sellega, et käime vahepeal kodus ja järgmist testi kaasa ei tee."

Kui teisipäeva hommikusel programmil näitas Vips 17. aega, siis ülejäänud kolmel sessioonil kuulus eestlane aegade poolest seitsme kiireima hulka.

Millal Jaapanis hooaeg algab, pole teada. Hooaja esimesed kaks etappi on koroonaviiruse tõttu edasi lükatud.

