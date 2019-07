Jüri Vips: Budapesti tehnilisel rajal oleneb sõitjast päris palju

Järgmise nädala laupäeval 19-aastaseks saav Vips (Hitech) hoiab nelja etapi ehk kaheksa sõidu järel punktitabelis kolmandat kohta (92 silma), eespool on vaid Prema autodega sõitvad Robert Schwartzman (114) ja Jehan Daruvala (102). Hooaeg on täpselt poole peal. Pärast Ungarit ootavad ees veel etapid Belgias, Itaalias ja Venemaal.

Viimasel Suurbritannia GP-l kogus Vips rohkem punkte kui keegi teine, saades 4 silma kvalifikatsioonivõidu ja 25 punkti avasõidu esikoha eest. Teine sõit tal kahjuks ebaõnnestus.

Hungaroringil on F3 autod sel aastal juba kihutanud, sest seal toimus aprillikuus viimane hooajaeelne testisõit, mille avapäeval näitas Vips paremuselt neljandat ringiaega. Parima aja sõitis tol päeval välja eestlase itaallasest tiimikaaslane Leonardo Pulcini.

"Tegime Silverstone'is koduetapil hea nädalavahetuse. Saavutasime esimese sõidu võidu ja tegime teisega duubli. Budapest võib sõitja jaoks olla üsna keeruline, kui rehvitemperatuurid kõrgeks lähevad, aga see on kahtlemata väljakutse, mida ma naudin ja mida huviga ootan," rääkis Vips Hitech GP pressiteate vahendusel. "Rada on väga tehniline, mis tähendab, et sõitjast oleneb palju ning see on midagi, mida ma samuti naudin."

Vipsi tiimikaaslane Pulcini (üldarvestuses 7.): "Mu eesmärk on esimene sõit võita ja seda ma Budapesti ka tegema lähen. Talvine test seal läks hästi ning meil on nüüd parem auto, mis on võimeline poodiumil lõpetama. Seega eks näis, mis saab."