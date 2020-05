Jüri Vips arvas eelmisel aastal, et saab Red Bullist kinga

19-aastane eestlane sai FIA F3 hooaja kokkuvõttes kolme Prema tiimi sõitja järel Hitech GP autoga neljanda koha. Eesmärk oli tulla kolme hulka, mis taganuks talle F1 superlitsentsi, mille punkte üritab ta nüüd täis saada Jaapani Super Formula sarjas sõites.

"Red Bulli programm on väga karm ning ma tean, et kui ma väga hästi ei esine, lüüakse mind välja. Seega ma pean seadma kõrgeid sihte. Eks me näe, kuidas läheb, aga ma olen kindel, et nende ootused on kõrged, mis on ka normaalne, sest vormel ühes ongi kõrged standardid," rääkis Vips Motorsport.com-ile.

Küsimusele, kas ta enda arvates täitis eelmise hooajaga Red Bulli ootused, vastas Vips: "Jah, ma olin üllatunud. Ma kartsin tegelikult, et nad löövad mind pärast eelmist hooaega välja, kuna ma ei võitnud tiitlit. Mul oli ilmselt õnne, et ma programmi jäin. Nad on varem mitmeid häid sõitjaid hüljanud, seega ma pean tegema endast parima ja sellele lihtsalt mitte mõtlema. See on ainus, mis ma teha saan."

