Jos Verstappen: mõtleme tõsiselt, millises meeskonnas peaks Max jätkama

“Me jälgime väga hoolikalt, mis toimub. Lootsime, et meil on sel aastal suuremad võimalused, kuid Mercedesel on parem mootor ja parem masin," sõnas Jos Verstappen ajalehele De Telegraaf. "Praegu tundub üsna tõenäoline, et Max ei suudagi sel aastal etapivõiduni jõuda."

21-aastasel Verstappenil on Red Bulliga leping kuni järgmise hooaja lõpuni ning isa kinnitusel hoitakse sõitjate turul hoolikalt silm peal.

Kuna vormel-1 masinatele kehtivad reeglid muutuvad märkimisväärselt 2021. aastal, seisab Jos Verstappeni sõnul neil ees palju nuputamist, millise meeskonnaga oleks siis Maxil kasulik liituda. "Peame pikale perspektiivile mõeldes tõsiselt vaatama, mis me lähiaastatel teeme," lisas ta.