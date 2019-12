Jos Verstappen: Ferrari kütusekoguse erinevus ei olnud eksitus

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) kohtunikud tuvastasid enne viimase etapi starti, et Leclerci autos on vähem kütust, kui Ferrari oli ametlikult deklareerinud. Ometi pääses meeskond vaid 50 000-eurose trahviga, Leclercile jäi tema sõidu kolmas koht alles.

"Olav, sa tead, et see ei olnud kalkulatsiooniviga," ütles Jos Verstappen telekommentaator Olav Molile Ziggo Sport kanalil. "Ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, sest see on vormel ühes väga ohtlik teema. Ma ei taha sellega oma näppe kõrvetada. Aga järgmisel hooajal tuleb neid reegleid karmistada."