Jenson Button vormelisõitjate võimalikust palgakärpest: ma ei usu, et sellega lepitakse

Tänavu on juba Austraalia ja Monaco F1 etapid ära jäetud ning kuus GP-d edasi lükatud, kuid Button ei usu, et tippsõitjad oleks valmis kergekäeliselt oma lepingust taganema ning väiksema võistluskoormuse tõttu palgakärpega leppima.

"See on üsna keeruline," sõnas Button, vahendab f1i.com. "Hetkel on kuus või seitse vormelisõitjat, kes teenivad väga-väga-väga palju. Ülejäänute palk pole suur ning ilmselt mõned sõitjad saavad raha hoopis oma sponsorite kaudu. Kuid neid, kes saavad ekstreemselt suuri summasid, on vähe."

"Need summad on muudkui kasvanud ka sellest ajast alates, kui mina veel sõitsin ja lõpetasin. Sellest on 4-5 aastat. Kui sulle on pakutud sellist lepingut selliste palganumbritega ja siis öelda, et ma lepin vähemaga tiimi huvides... See peaks juhtuma, kuid sõitjad vaatavad sellele teise pilguga," pakkus 2009. aastal maailmameistriks kroonitud Button.

Hetkeseisuga peaks F1 sari algama 14. juunil Montreali GP-ga, kuid selle toimumine on vägagi kahtlane.