Jenson Button avaldas anomaalia vormel-ühe preemiasüsteemis

"Mõned sõitjad saavad miljon dollarit preemiat, kui võidavad ühe etapi. Vaid ühe etapi eest," kirjutab Button oma uues raamatus "Kuidas olla F1 sarja sõitja".

"Naljakas asi on aga see, et tavaliselt ei saa piloodid individuaalse maailmameistritiitli võitmise puhul preemiat. Hoopis võistkondlik MM-sari on see, mis võib sulle kopsaka boonuse tuua, sest selle eest saab tiim suurima tšeki - 100 miljonit eurot või midagi taolist - FIA-lt (Rahvusvaheline Autoliit - toim.)," jätkas Button.

Väidetavalt teenib Lewis Hamilton, kes liigub juba kuuenda MM-tiitli suunas, ühe hooaja eest lausa 46 miljonit eurot. Buttoni arvates pole selles midagi eriskummalist.

"See on sama nagu jalgpallis. Ka seal saavad tippmängijad rohkem, kui need, kes neid treenivad või juhivad. Selline vormelipiloot nagu Lewis pole mitte vaid suurima palgaga sõitja oma tiimis, vaid kõrgeima tasuga töötaja terves Mercedese grupis," lisas Button.