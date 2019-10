Kuigi uurimine käib, pole kohtunikud esialgu Leclerci karistanud. See tegi Verstappeni meele mõruks.

"Sain lõpuks ometi hea stardi, mis oli tore. Siis pöörasin teise kurvi, kui Charles sõitus mulle lihtsalt külje pealt sisse. Minu auto vasak pool on täiesti sodi," vahendas hollandlase sõnu vormel 1 kodulehekülg.

"Mida ta veel tegema peaks, et karistada saada? Mulle meeldib kõva võidusõit, aga see polnud päris see. Leclerc sõitis lihtsalt vastutustundetult," lisas Verstappen.

MM-sarja kokkuvõttes on Verstappen enne nelja viimast etappi 212 punktiga neljandal kohal, sama palju punkte on ka Sebastian Vettelil (Ferrari). Kuuendana lõpetanud Leclerc on 223 punktiga kolmas.