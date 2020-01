Itaalia neurokirg Michael Schumacherist: peame aru saama, et ta on nüüdseks täiesti teistsugune inimene

"Schumacheri juhtumi puhul - kuus aastat pärast traumat peame kujutama teda täiesti teistsuguse inimesena sellest, keda me võidusõidurajalt mäletame," rääkis Acciarri. "Vaatamata intensiivsele ja pikaajalisele ravile on tema keha palju muutunud. Tema elundid, lihased ja luud on kõvasti nõrgenenud. Kõik on kuue aasta taguse ajutrauma tagajärg."

"Michaeli konditsioon tähendab, et ta vajab kogu aeg tähelepanu ning see pole ainult seotud ajutraumaga. Tal peab olema ka meeskond füsioterapeutidest, kes aitaksid leevandada pikaajalise hoolduse tagajärgi. Sellise ravi juures tekivad erinevad tüsistused ning isegi orgaanilised häired."

"Inimeste puhul, kes pole majanduslikult nii heas seisus, võib see kõik tähendada varakut surma, sest pöördumatu kahju on juba kehale tehtud," vihjas Acciarri aastatepikkuse ravi kulukusele.

Michael Schumacherit pole avalikkuse ees nähtud alates 2013. aasta lõpust, mil ta sai mäesuusatades raske peatrauma.