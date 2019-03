Itaalia meedia tambib: Ferraril ei tööta auto, mootor ega taktika

Sebastian Vettel ja Charles Leclerc said Melbourne’is neljanda ja viienda koha. See pole Ferrari tase. Üht meeskonda ei tohiks justkui üle tähtsustada, ent kui punatiim kiiremas korras jalgu alla ei saa, kujuneb hooajast Mercedese üksildane võidukäik. Sel juhul on ainus lootus sellel, et esimese etapi võitnud Valtteri Bottas ja viiekordne maailmameister Lewis Hamilton hakkavad vähemalt omavahel lahingut pidama.