Itaalia meedia ründab Ferrarit ja Vettelit

"Ferrari oli sellel nädalavahetusel väga kõva kandidaat suurima kaotaja tiitlile. Sebastian Vettel tunnistas, et Ferrari oli aeglane. See on tõsi, sest võitjale jäädi alla ligi minutiga - see on kohutavalt suur vahe," kirjutas Barretto F1-com-is.

Ferraril on vigade paranduseks aega kaks nädalat, sest teine etapp peetakse Bahreinis juba 31. märtsil.