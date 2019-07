Itaalia meedia: Räikkönen võib naasta Ferrarisse Vettelit asendama

Itaalia meedia teatel ei välista Ferrari Räikköneni taaspalkamist, kui Vetteli kehv seeria jätkub ning sakslane ka ise soovib meeskonnast lahkuda. Praegune leping Vetteliga kehtib siiski 2020. aasta lõpuni, kuid liiguvad kuulujutud, et sakslane mõtleb karjääri lõpetamisele tänavuse hooaja järel.

Vettelil käimasolevast aastast etapivõit puudub ning ta asub üldarvestuses neljandal kohal, liidrist Hamiltonist jääb ta maha täpselt 100 punktiga. Sakslase 21-aastane tiimikaaslane Charles Leclerc on viies, jäädes Vettelist maha omakorda kolme silmaga.

Leclerci koht ohus pole. 21-aastases monacolases nähakse tulevikutähte ning Leclerc on näidanud end tänavu ka heast küljest. Monacolase kõrval soovitakse näha kedagi kogenumat ning peamiseks kandidaadiks on Vetteli asemel just Räikkönen. Miks?

Ferrarile on sponsorite mõttes kasulik, kui meeskonnas on olemas üks maailmameister ning lisaks Vettelile ja praegusele MM-sarja üldliidrile Lewis Hamiltonile ongi praegusest sõitjate nimekirjast ainsana maailmameistriks tulnud Räikkönen, kelle triumf pärineb 2007. aastast. Veel möödunud hooajal Ferraris sõitnud soomlane näitas aasta teises pooles sakslasest paremat vormi, kogudes viimase üheksa etapiga Vettelist rohkem punkte. Ka Ferrari viimane etapivõit pärineb möödunud hooaja USA etapist, mille võitis Räikkönen.

Räikkönen on Ferraris veetnud kaks perioodi aastatel 2007-2009 ja 2014-2018.