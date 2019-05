Itaalia meedia: Charles Leclerc kaalub Ferrarist lahkumist

Leclerc on Ferraris väga pettunud, sest pidi eilset Monaco GP`d alustama meeskonna prohmaka tõttu alles 16. kohalt. Nimelt ei saadetud teda kvalifikatsiooni esimeses sessiooni lõpus enam rajale ja konkurendid lükkasid ta 15 parema hulgast välja. Põhisõidu pidi noor monacolane pooleli jätma juba 16. ringil, kui lõhkus möödasõidul Nico Hülkenbergist oma masina.

Itaalia portaal Formula Passion kirjutab, et nördinud on ka Ferrari juhid, sest nad ootasid Leclercilt punktikohale sõitmist.

Leclerci rahulolematust suurendab samas asjaolu, et hooaja algusest peale on Ferrari meeskond rohklem toetanud tema tiimikaaslast Sebastian Vettelit.

Formula Passion leiab, et Leclerc, kes on Ferrariga läbi noorteakadeemia seotud olnud 2016. aastast, võib juba lähiajal muid võimalusi otsima hakata. Samas pole saladus, et konkurendid jälgivad Leclerci olukorda suure huviga ja on valmis talle igal hetkel lepingut pakkuma.