Itaalia glamuuritar paljastas, kuidas kõnevõimetu Michael Schumacher välismaailmaga suhtleb

Selle teatega tuli esmalt välja Schumacheri kunagise tiimibossi Flavio Briatore eksabikaasa Elisabetta Gregoraci (40). Infot on kinnitanud Hispaania väljaanded Diario de Mallorca ja La Vanguardia.

"Schumacher ja ta abikaasa on kolinud Hispaaniasse. Maja on ümber ehitatud haiglaks. Ainult kolmel inimesel on lubatud teda külastada ja ma tean, kes nad on," rääkis Gregoraci telesaate "Big Brother" Itaalia versioonis.

"Michael ei suuda rääkida. Ta suhtleb välismaailmaga ainult silmade abil," lisas Gregoraci.

Vormelisõitja abikaasa Corinna ostis Mallorcal asuva Villa Yasmini 2017. aastal 30 miljoni euro eest, ehitis kuulus varem Madridi Reali presidendile Flornetino Perezile.

Krundi suuruseks on 15 000 ruutmeetrit. Seal on kaks basseini, helikopterite maandumisplats, jõusaal ja suurte palmipuudega aed.

Schumacher sai 2013. aasta detsembris Prantsuse Alpides suusatades raske ajutrauma. Schumacheri lähedased pole täpsustanud, millises seisundis vormelilegend on.