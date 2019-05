"Isegi ahv võib tänapäeva F1 autoga sõita" - Niki Lauda paremad tsitaadid läbi aegade

"Olen alati öelnud, et ka ahv saab tänapäeva võiks tänapäeva vormel 1 autot juhtida, mina kaasa arvatud."

"Mees võib tunnistada kõike - ainult mitte seda, et ta on halb sõitja."

"Vormel ühes oled sa võitja alles siis, kui sa selle üle elad."

"Kimile meeldib vahel juua, aga meie jõime enne igat sõitu."

"Räikkönen on James Huntist vähemalt kümme protsenti."

"Kuna mul on mu töö tegemiseks ainult parem jalg, ei huvita mind, milline ma välja näen."

"Sõitjate tänapäevaste palkade juures... Kui ma oleks ameeriklane, oleksin ma ilmselt oma ema kohtusse kaevanud, et ta mu liiga vara sünnitas."

"Vormel 1 on siiski teine parim asi maailmas."

"Elu on tähtsam kui maailmameistritiitel. Ma ei taha end ära tappa, vähemalt mitte teist korda."

"Võidusõitjad on egotsentrilised sead, kes teevad kõik selleks, et võita."

"Pole lihtne olla täiuslik, aga keegi peab seda olema."

"Ma pole kunagi tööd raha pärast teinud."

"Kui sa oled karjääri alguses kolm korda ajalehes, on tunnustus sinu jaoks meelitav. Kui sa oled jätkuvalt edukas, muutub see keeruliseks."

"Mul on koledaks olemisele põhjus. Enamus inimestel ei ole."

"Minu ajal oli koosnes vormel 1 kangelastest, kes võitsid ning teistest, kes lõpuks avarii tegid. Ma olen olnud mõlemas rollis."

"Eduloost pole sul õppida absoluutselt mitte midagi. Järeldusi saab teha ebaõnnestumistest ja tagasilöökidest. See käib nii eraelu kui ka karjääri kohta."

"Võidusõitu ei saa võita, enne kui see pole läbi."

"Ära räägi liiga palju, keskendu eesmärgile ja saavuta see."

"Rõõm on vaenlane. See teeb su nõrgemaks. Lõpuks on sul ikkagi midagi kaotada."