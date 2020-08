Horner kaitses boksipeatuse poliitikat: pole mingit garantiid, et Verstappen oleks lõpuni vastu pidanud

Verstappen tõusis eile teisele kohale kolm ringi enne lõppu, kui Bottase masinal purunes rehv. Red Bulli meeskond kutsus seejärel Verstappeni samuti boksi, sest ta oli teise pooodiumikoha kindlustanud. Lõpuringil läks aga katki ka liidri Hamiltoni vormeli rehv ning tema edu kahanes lõpuks Verstappeni ees vaid viiele sekundile.

Horner ei nõustunud spekulatsiooniga, et Verstappeni viimane rehvivahetus maksis talle võidu. "Max oli lõpus masina vibreerimise pärast tõsises mures. Me nägime, et Bottase rehv purunes ja teadsime, et meie rehvid on väga kulunud," sõnas Horner Sky F1-le.

"Seega otsustasime boksipeatuse teha, et teine koht kindlustada ja ka kiireim ring kihutada. Maxi masinalt võetud rehvidel oli sügav kulunud soon ja palju kahjustusi," lisas Horner. "Pole mingit garantiid, et me oleks sellise rehviga üldse lõpuni jõudnud."