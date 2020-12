Hollandi leht: Red Bull teeb reedel avalikuks 2021. aasta teise sõitja, Albon jääb tiimi

Üllatust ei sünni. Juba mõnda aega on ringlenud kuulujutud, et Max Verstappeni kõrval saab Red Bullis põhisõitja koha tänavu Racing Pointi tiimis tegusid teinud ja eelviimasel etapil Sakhiri GP-l karjääri esimese võidu teeninud mehhiklane Sergio Perez, kes puksib sellelt kohalt välja sel hooajal pettumuse valmistanud Alexander Alboni.

De Telegraafi andmetel jäetakse tailane Albon Red Bulli varu- ja testisõitjaks, et ta end veel arendada saaks, mis näitab, et tiimi niiditõmbajal Helmut Markol on tänavu kaks korda poodiumile tulnud (Mugellos ja Bahreinis) ning viimasel Abu Dhabi GP-l neljandana lõpetanud mehesse veel natuke usku.

Viimastel kuudel on spekuleeritud ka sakslase Nico Hülkenbergi nimega, kes sel hooajal kahel etapil Racing Pointiga starti pääses, kuid Red Bullile ei avaldanud ta ilmselt oma Silverstone'i teise etapi 7. ja Nürburgringi 8. kohaga piisavalt muljet.

Red Bulli sõsartiimi AlphaTauri põhisõitjad on järgmisel aastal prantslane Pierre Gasly ja jaapanlane Yuki Tsunoda. Kui Red Bull oma viimase pusletüki ka paika saab, on lahtine vaid üks koht 20-mehelises stardirivis: nimelt pole järgmiseks aastaks Mercedesega lepingut pikendanud veel seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton. Valtteri Bottase koht Mercedeses on kindel.

Kõikidel teistel tiimidel on oma sõitjatega lepingut sõlmitud:

Ferrari - Carlos Sainz Jr, Charles Leclerc

McLaren - Daniel Ricciardo, Lando Norris

Alpine (endine Renault) - Esteban Ocon, Fernando Alonso

Aston Martin (endine Racing Point) - Sebastian Vettel, Lance Stroll

Alfa Romeo - Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi

Haas - Mick Schumacher, Nikita Mazepin

Williams - George Russell, Nicholas Latifi