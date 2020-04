Hispaania vormelitäht pika võistluspausi ohtlikust mõjust: paljud sõitjad on finišis kokkukukkumise äärel

"Pikk paus mõjutab sõitjat palju, eriti tema kaelapiirkonda," rääkis Sainz juunior portaalile Motorsport. "Vahet pole, kui palju sa kodus treenid, võimatu on tekitada sellist raskusjõudu, mida me F1 autos kogeme."

Hispaanlase sõnul on väga oluline roll sellel, kus hooaja esimene etapp peetakse. "Rajal, mis valitakse esimeseks sõiduks, on suur mõju sellele, kui palju kaupa kuude sõitmata olnud piloodid kannatavad. See on väga raske väljakutse. Kui me alustame hooaega näiteks Ungaris või Singapuris, võin kinnitada, et paljud sõitjad on finišis kokkukukkumise äärel."

"Inimesed ei suuda ette kujutada, missugust stressi keha GP ajal tunneb. Ainus võimalus olla F1 masinaga sõitmiseks vormis on siis, kui sa saad selle masinaga ka sõita."

Juba praeguseks on seitse etappi edasi lükatud ja kaks tühistatud. Hetkeseisuga peaks hooaeg algama 28. juunil toimuva Prantsusmaa GP-ga, kuid kõikide eelduste kohaselt lükatakse ka see edasi, sest Prantsusmaal on koroonaviiruse pandeemiast tingituna pikendatud avalike ürituste korraldamise keeldu kuni juuli keskpaigani.