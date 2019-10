Hispaania meeskond tahab 2021. aastal vormel 1-ga liituda

Campose soovidele räägib aga vastu Brawni augustikuine avaldus, milles ta ütles, et tema hinnangul pole ükski võimalik uus tiim valmis F1-ga liituma enne 2022. aastat.

"Üllatavalt suur hulk tiime on huvi üles näidanud," ütles Brawn Belgia GP-l Sky Sportsile. "Aga me oleme nendele tiimidele öelnud, et las tulla kõigepealt uued reeglid ja las olukord stabiliseerub. Laskem meil kõik korralikult käima saada, enne kui me uute tiimide poole vaatame."