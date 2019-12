Hispaania ajaleht: Vettel peab Ferrarist lahkumise osas läbirääkimisi

Delfi Sport RUS

Sebastian Vettel Foto: Hasan Bratic/SIPA/Scanpix

Kui viimastel päevadel on avalikustatud, et F1 sarja valitsev maailmameister Lewis Hamilton on pidanud kõnelusi Ferrariga, siis nüüd teatas Hispaania ajaleht Marca, et Ferrari sõitja Sebastian Vettel on kohtunud McLareni esindajaga.