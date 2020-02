Hiina vormel-1 etapp on sattunud tõsise löögi all

Madis Kalvet reporter RUS 2

Hiina vormel-1 etapp. Foto: HOCH ZWEI, via www.imago-images.de, imago images / HochZwei/Scanpix

Hiinas leviva koroonaviiruse tõttu on tehtud spordimaailmas juba mitu muudatust. Aasta võrra lükati edasi Hiinas toimuma pidanud sisekergejõustiku MM. Lisaks on teadmata ajaks edasi lükatud Hiina X-Mängud ning Sanyasse plaanitud vormel-E etapp. Nüüd on löögi all ka vormel-1 etapp.