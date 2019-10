Helmut Marko: Vettelil pole enam Ferraris tulevikku

Nimelt käib jutt Venemaa GP avaringidel toimunust. Esimeselt kohalt alustanud Charles Leclerc pakkus stardis Vettelile tuulevarju, et kindlustada Ferrari kaksikedu. Seejärel soovis Leclerc vastuteenet ehk ta tahtis ise liidriks tõusta. Vettel ei olnud aga nõus kohe kohta loovutama. Boksipeatuse strateegiaga pääses monacolane küll sakslasest lõpuks mööda, mis aga lõpuks rolli ei mänginud, sest sakslane pidi peagi pärast peatust mootoriprobleemide tõttu sõidu katkestama.

Marko sõnul näitab toimunu, et Ferrari on pannud kõik kaardid noorema sõitja peale. "Ferrari suutis kõige kiirema autoga võidust ilma jääda," rääkis austerlane Saksamaa meediale. "Vaatamata sellele, et ta oli kõige kiirem mees, otsustas meeskond Sebastiani ohverdada. Vettelil ei ole enam Ferraris tulevikku."

Vetteli leping Ferrariga kestab järgmise hooaja lõpuni.