Helmut Marko: usun, et Red Bull on järgmisel hooajal tiitlikonkurentsis

Marko rääkis, et Red Bull on teinud selle hooaja vigadest omad järeldused. "Õppisime vigadest ning usun, et võime õigustatult olla optimistlikud järgmise hooaja suhtes, et oleme tiitlikonkurentsis," sõnas austerlane väljaandele Motorsport.

"Üheks meie veaks oli, et jäime auto arendamisega veidi hiljaks," jätkas Marko. "Esimeste etappide ajal polnud me seal, kus oleksime tahtnud. Eesmärk on järgmisel aastal olla avaetapist saadik konkurentsis."

Marko rääkis tänavuse aasta alguses, et Red Bulli eesmärk on tänavu viis etappi võita. Seni on nende arvel kaks võitu, kui Max Verstappen võidutses Austrias ja Saksamaal. "Me ei ole eesmärgist olnud tegelikult kaugel. Ungaris olime väga lähedal võidule, Itaalias olime kiired, aga seal juhtus avarii. Singapuri GP oli tõesti selline, kus olime ootamatult aeglased."

"Puhtalt kiiruse mõttes oleme õigel teel," märkis Marko. "Pärast suvepausi aga kaotasime õige tunnetuse. Verstappen sattus kolmel etapil esimeses kurvis kokkupõrkesse."

Red Bullil on võimalus hooaja kolmandat võitu proovida juba sel nädalavahetusel, kui USA-s sõidetakse järjekordne etapp.