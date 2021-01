Teatavasti jäi tänavune hooaeg Vetteli jaoks Ferraris viimaseks. Oma unistust ehk Ferrariga MM-tiitli võitmist sakslane ei täitnud. Küll aga sai ta üldarvestuses kahel korral (2017-2018) teise koha.

"See on tõsi, et ma põrusin, sest seadsin endale eesmärgiks võita Ferrariga tiitel," rääkis Vettel mõned kuud tagasi podcastis "Beyond the Grid".