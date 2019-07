Helmut Marko: Sebastian Vettel peaks meeskonda vahetama

32-aastase Vetteli jaoks on tänavune hooaeg möödunud keeruliselt. Esimese kümne sõiduga sakslasel etapivõitu ette näidata pole ning üldarvestuses asub ta neljandal kohal, jäädes MM-sarja üldliidrist Lewis Hamiltonist maha 100 punktiga. Marko sõnul tuleks Vettelile kasuks meeskonnavahetus.

Teatavasti sai sakslase karjäär alguse just Red Bulli noorteprogrammis ning kõik neli MM-tiitlit tulid samuti Red Bulli ridades.

"Red Bullis tegi Vettel väga harva vigu," sõnas Marko Saksamaa meediale. "Sa ei unusta ju lihtsalt sõitmist ära. Seega, miks on tal Ferraris jätkuvalt igasugu probleeme?"

"Inimene kipub vigu tegema, kui ta pole enam enesekindel. See on alateadvuses kindel," jätkas 76-aastane austerlane. "Sebastian vajab uut keskkonda ehk teisisõnu, ta peab meeskonda vahetama. Paraku aga ma ei usu, et see järgmisel aastal juhtub."

Vettelil on Ferrariga kehtiv leping 2020. aasta hooaja lõpuni.