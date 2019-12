Helmut Marko: Sebastian Vettel ei mahu enam kolme parima sõitja sekka

"Jah, pean nõustuma, et Vettel pole enam kolme maailma parima sõitja hulgas," rääkis austerlane väljaandele Motorsport-Total. Marko lisas, et sakslast ei saa siiski alahinnata, sest tegu on ikkagi neljakordse maailmameistriga.

Vettelil teadupärast lõppenud hooaeg kõige edukamaks just ei kujunenud. Aasta vältel ühe etapivõidu saanud Vettel lõpetas üldarvestuses viiendal kohal.

Suvel soovitas Marko Vettelil meeskonda vahetada. "Inimene kipub vigu tegema, kui ta pole enam enesekindel. See on alateadvuses kinni," rääkis Marko tänavu juulis. "Sebastian vajab uut keskkonda ehk teisisõnu, ta peab meeskonda vahetama. Paraku aga ma ei usu, et see järgmisel aastal juhtub."

Vettelil on kehtiv leping Ferrariga järgmise aasta lõpuni.