Helmut Marko Red Bulli filosoofiast: meie kompromisse tegema ei hakka

"Võin ilma ülbitsemata öelda, et kõik noored proovivad esimesena Red Bulliga liituda," rääkis austerlane väljaandele Autosport. "Meil on aga omad põhimõtted, millest me ei loobu."

"Oleme viimase kümnendi jooksul näinud, kuidas osad (sõitjad) tulevad nüüd oma advokaatidega kohale. Kes tahab rohkem raha, kes midagi muud. Meil on aga oma süsteem, mis toimib. Me kompromisse ei tee, sest usume, et teeme sõitjatele õiglaseid pakkumisi."

"Kindlasti on selleks Charles Leclerc," vastas Marko küsimusele, kes on kõige andekam noorsõitja, kes Red Bulli hingekirja ei kuulu.

Red Bulli juunior Jüri Vips hakkab uuel hooajal kihutama Jaapani Super Formula sarjas. F1-superlitsentsi jahtiv 19-aastane Vips peab jõudma tugevas sarjas üldarvestuses vähemalt kahe parema sekka, et F1-ks vajalikud punktid kätte saada.