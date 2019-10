Helmut Marko: meil on põhjust uskuda, et oleme järgmisel aastal Ferrari ja Mercedesega samal tasemel

Teatavasti võttis Red Bull tänavusest hooajast alates kasutusele Honda jõuallika. Just seda otsust peabki Marko üheks põhjuseks, mis neid uuel hooajal aitab Ferrari ja Mercedesega ühele tasemele viia.

"Juba auto kere kohapealt mõeldes peaksime uuel aastal oleme paremini valmistunud kui tänavuseks," sõnas Marko Autospordi vahendusel. "Ja arvestades neid arenguid, mis Honda on teinud, on meil põhjust uskuda, et oleme järgmisel aastal stabiilselt Ferrari ja Mercedesega samal tasemel."

"Honda on teinud suurepärast tööd. Varasemalt on neil olnud probleeme usaldusväärsusega, aga näiteks tänavusel hooajal pole meil seni mootoriga ühtegi jama olnud," jätkas Marko. "Usume, et järgmisel aastal pole me enam kolmandad (meeskondlikus arvestuses)."

Ühtlasi ei teinud austerlane saladust, et järgmise aasta üheks eesmärgiks on Max Verstappeni MM-tiitel. "See on viimane hooaeg, kus meil on võimalus temast läbi aegade noorim maailmameister teha ja seda loodame muidugi saavutada."