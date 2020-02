Helmut Marko kritiseeris Mercedese "trikki": see on keelatud

Nimelt võib Mercedese liigutus olla vastuolus reeglitega, sest reegliteraamatu artikkel 10.2.3 sätestab, et vedrustust tohib muuta ainult seisval autol, mitte liikuval. Artikkel 10.2.2 ütleb selgesõnaliselt, et "igasugune seadeldis, mis on võimeline muutma mis tahes vedrustussüsteemi osa seadistust või mõjutama selle tööd, on keelatud."

Autosport lisab, et Mercedese süsteemi täielikku tööpõhimõtet tundmata ei saa öelda, kas ülaltoodud reegleid on rikutud.

Ühtlasi sätestavad reeglid, et roolivõimusüsteemi võib modifitseerida ainult eesmärgiga rooli pööramist piloodi jaoks hõlbustada. Artikkel 10.4.2: "Võimendiga roolisüsteemid ei tohi olla elektrooniliselt juhitavad ega elektritoitega. Ükski selline süsteem ei tohi täita muud funktsiooni kui auto juhtimiseks vajaliku füüsilise koormuse vähendamine."

Mercedese tiimi tehnilise osakonna direktor James Allison sõnas, et kõik peaks olema reeglitepärane. "Rahvusvahelise Autospordiliidu FIA jaoks pole see uudis. Me oleme nendega juba mõnda aega sellest rääkinud."

Red Bulli meeskonna nõuandja ja noorteprogrammi juht Helmut Marko aga leiab, et Mercedes rikub reegleid. "Kui sõidu ajal rataste nurka muuta, siis rehvi kontaktpiirkond muutub. Isegi, kui see toimib väikses mahus, siis oma sõidu kõrgus ikkagi muutub, aga see on juba keelatud, sest sõidu ajal ei tohi vedrustussüsteemi seadistust muuta."