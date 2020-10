Helmut Marko: Jüri Vips on vähemalt aasta kaugusel F1-st

Saksamaa Sky Sportsile pikema intervjuu andnud Marko rääkis muu hulgas ka Red Bulli juuniorprogrammi liikmetest ning nende võimalusest pääseda F1-sarja. Kõige parem seis on hetkel F2-s kolmandat kohta hoidval Yuki Tsunodal.

"Praegu on meil ainult üks kandidaat F1-kohale. Selleks on Yuki Tsunoda," rääkis Marko. "Ta on planeeritud AlphaTauri jaoks, nüüd on lihtsalt vaja saada vajalikud punktid FIA superlitsentsi jaoks kätte." Vormelimaailmas spekuleeritakse, et Tsunoda tulek tähendab venelase Daniil Kvjati jaoks F1-karjääri lõppu.

Lisaks tuli Red Bulli juunioritest juttu Liam Lawsonist ja Jüri Vipsist. "Nemad on vähemalt aasta kaugusel veel sellest," teatas austerlane Marko.

Teatavasti proovib Vips samuti teenida endale superlitsentsi. Tänavu pidi eestlane keskenduma ainult Jaapani Super Formula sarjale, kuid koroonapandeemia lõi need plaanid sassi. Seega on eestlane teinud kaasa osadel etappidel FREC ja F2-sarjas.

Samas on Vipsil veel teatud lootus saada tänavuse aastaga vajalikud punktid kätte. Nimelt võib FIA omistada superlitsentsi erandkorras sõitjale, kel on kirjas vähemalt 30 punkti, kelle hooaja on koroonapandeemia ära rikkunud ja kes tõendab rajal, et väärib litsentsi.

Pärast uudist seostas nii mõnigi autospordiportaal uut reeglit hoobilt Vipsi nimega. Arvati isegi: suurimat lobitööd tegi FIA-s Red Bulli sõitjate eest vastutav Helmut Marko just selleks, et Vipsile superlitsents välja rääkida.

„Mingi tõepõhi neil juttudel on,” kinnitas Asmer möödunud nädalal Eesti Päevalehele. „Lobitööd on tõesti tehtud."

Asmer ei osanud öelda, kas Red Bull taotleb FIA-lt superlitsentsi, kuid arvata võib. Sellest oleneb ka kõik edasine. „Praegu sõidab Vips Super Formula etappidel, siis vaatab edasi. Igal juhul on plaan saada järgmisel hooajal koht F2 sarjas korralikku meeskonda.