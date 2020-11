Helmut Marko: Gasly peab jääma AlphaTaurisse, sest ta saab enda kõrvale väga noore sõitja

Prantslane Pierre Gasly teatas hiljuti, et Red Bulli otsus teda 2021. aastaks mitte põhimeeskonda tõsta oli tema jaoks "üllatav". See tähendab, et Gasly jääb ka järgmiseks aastaks Red Bulli sõsartiimi AlphaTaurisse.

"12 aastat tagasi võitis Vettel Toro Rossoga ja sai kohe ametikõrgendust. Nüüd võidan ma sõidu ning nad isegi ei kaalu minu kandidatuuri," ütles Gasly, kes võitis üllatuslikult 6. septembril Monzas peetud Itaalia GP.

Red Bulli noorsõitjate programmi arhitekt Helmut Marko ütles aga, et AlphaTauril läheb Gaslyt (24) vaja, sest ta saab endale tiimikaaslaseks "väga noore sõitja".

Pierre on kogu aasta väga hästi sõitnud, aga ta ei lähe järgmisel aastal Red Bulli, sest AlphaTauril on vaja liidrit," ütles Marko Sky Deutchlandile, vahendab grandpx.news. "Tema kõrval on järgmisel aastal väga noor sõitja."

Küsimusele, kas Marko viitab Red Bulli noorpiloodile Yuki Tsunodale, vastas austerlane: "Te võite seda öelda."

Tõenäoliselt heidetakse Red Bulli süsteemis üle parda 26-aastane venelane Kvjat, kes enda sõnul 2021. aasta pärast liiga palju ei muretse. "Nagu ka varem, nii olen ka praegu keskendunud oma tööle ja meeskonna aitamisele. Olen teinud mitmeid häid sõite - Portugal on erand (venelane sai Portimaos 19. koha - toim) -, aga ma annan endast parima hooaja lõpuni ja eks siis näha ole."